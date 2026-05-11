【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第5話が、5月10日に放送された。ミンソク（志尊）、桃子（仁村紗和）、拓人（京本大我）の三角関係に進展があり、反響を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】志尊淳、美人女優を抱きしめキス◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数