俳優の要潤さんが2026年5月10日にXを更新し、占い師の故・細木数子さんの決め台詞「地獄に落ちるわよ」の裏話を明かした。「周りの緊張が和らいだ時がありました」現在、Netflixで細木さんの半生をモデルにしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信されている。要さんはXで「まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが、『地獄に落ちるわよ』の話題が多く見聞きされます」と言及した。要さんは2004年から2008年にかけて放送されてい