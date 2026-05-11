【アークナイツ Mon3tr】 2027年5月 発売予定 価格：26,840円 海外メーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「アークナイツ Mon3tr」を2027年5月に発売する。価格は26,840円。 本商品はゲーム「アークナイツ」のキャラクター「Mon3tr」を1/7スケールフィギュア化したもの。黒と緑の印象的な髪色、肩に刻まれた源石の痕跡、腰元の