GIGAZINEが毎年3回実施しているプレゼント企画で回答してもらったアンケート結果をGIGAZINEの広告媒体資料に反映しました。2026年4月に実施したプレゼント記事のアンケートに回答してくれたのは3598人。男女比は男性が86％、女性が14％でした。GIGAZINE読者は昔から男性比率が高めです。ユーザーの年齢分布は以下の通り。10代〜30代で約半分を占めており、特に30代は全体的に人数が多いのが分かります。職業はこんな感じ。IT系ニュ