【MODEROID ナイキック(オルソン機)】 【MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)】 予約開始：5月12日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック(オルソン機)」と「MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)」を5月12日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共