サッカーのドイツ１部マインツは１０日、クラブＯＢで元日本代表ＦＷ岡崎慎司氏（４０）のクラブアンバサダー就任を発表した。国際事業や日本市場の開拓をサポートする。岡崎氏はマインツで２０１３〜１４年シーズンにリーグ戦１５得点、１４―１５シーズンに１２得点をマークするなど、在籍２年でストライカーとして結果を残してきた。古巣で新たな役割を託され、クラブＨＰ上には岡崎氏の「マインツは私のサッカー人生にお