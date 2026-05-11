サッカーのスコットランド・プレミアリーグで１０日、セルティックの日本代表ＦＷ前田大然はホームのレンジャーズ戦にフル出場し、２ゴールの活躍で３―１の勝利に貢献した。１―１の後半８分に勝ち越しゴールを決めると、圧巻は同１２分。エリア内で相手のクリアボールを左足を出してカットし、ボールが頭上に浮くと、ゴールを背にした状態から右足でオーバーヘッドキック。鮮やかな弧を描いたシュートがゴール右隅の上に吸い