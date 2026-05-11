【◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）昨年のオークス馬のカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が逆転を目指す。前走の阪神牝馬Ｓはエンブロイダリーの首差の惜敗。「ここを見据えて、そんなにメイチという感じではなかったですから。いいあんばいで使えたと思います」と大江助手は説明する。池江泰寿調教師と並んでＪＲＡのＧ１を現役最多タイの２３勝