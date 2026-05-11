プロゴルファーでタレントの東尾理子が、家族ショットを公開した。東尾は母の日の１０日、「ＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ」とはじめ自身のインスタグラムを更新。「私を産んでくれ力強く育ててくれた母私の事を力強い母にしてくれる子どもたち血の繋がりではない家族愛を教えてくれてる子どもたち自分の子どもの様に大切にしてくれる大人たち世界中の色々なお母さんたちにＨａｐｐｙＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａ