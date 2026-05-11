初夏にぴったりな爽やかドリンクを探しているなら、THE ALLEYの季節限定「ピーチティーグルト」に注目です。白桃のやさしい甘さに、ヨーグルトのまろやかさとお茶のすっきり感を重ねた一杯は、これからの季節にぴったり♡2026年はクランベリーシロップを加え、さらに軽やかで華やかな味わいへと進化しました。見た目もかわいらしい淡いピンクカラーで、気分までリフレッシュできそうです。