トヨタ「GRヤリスMコンセプト」試乗！ 異例のミッドシップ4WDの開発現場GAZOO Racingがモータースポーツを起点としたクルマづくりとして開発を進める「GRヤリスMコンセプト」。市販車のフロントヘビーな特性を解消すべく、エンジンを車体後方に配置した特殊な車両です。【画像】ミッドシップ4WDの「GRヤリス」です。画像で見る！（30枚以上）今回、Toyota Technical Center Shimoyamaで開催された取材会に参加し、プロドライ