私（マホ、30代）は第2子を妊娠中です。私と両親は入院する祖母（カツエ、87歳）のお見舞いや家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をしています。父と犬猿の仲の叔父（エイジ、57歳）は祖母に可愛がられ、子どもの学費を援助してもらっているにもかかわらず、何のサポートもしません。さすがに祖母も叔父夫婦に落胆し、突き放したそうです。焦った叔父夫婦は私が父と叔父の仲介役をしてきたように、祖父母との仲介役をし