きのう午後、山形県天童市の休耕地で下草が焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きのう午後1時半ごろ、天童市長岡地内にある休耕地で野火火災がありました。 ３０代の男性が現場付近でグラインダーを使い、鉄筋の切断作業をしていたところ、飛び散った火花が下草に引火したということです。３０代男性が自力で消火し、駆け付けた消防が鎮火を確認しました。 この火災で下草およそ１