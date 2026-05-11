札幌市豊平区で5月11日、タクシーが歩行者をはねる事故がありました。高齢の女性が意識不明で、病院に搬送されています。事故があったのは、札幌市豊平区月寒中央通10丁目付近です。午前11時ごろ、「タクシーと歩行者の事故、頭部出血で意識なし」と110番通報がありました。警察によりますと、北方向に走行していたタクシーが交差点を左折したところ、道路を横断していたとみられる高齢女性をはねたということで