TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが11日に更新され、主要キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで13日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、モンゴルの民族衣装と思われる服を着た長髪イケメン男性のイラスト。ネットでは「アディエル？？？」「誰でし