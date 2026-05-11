３月に飲酒運転で逮捕されたブリトニー・スピアーズが、先週に法廷で司法取引に応じて刑務所行きを免れた後「精神的な探求の旅に出ている」と自身のインスタグラムで明かした。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１０日、報じた。ブリトニーは９日に息子２人（ショーン・プレストンとジェイデン・ジェームズ）と一緒にペットショップを訪れた際に見かけた、黄色と白のヘビの写真をインスタグラムに投稿した。「蛇は健