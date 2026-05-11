【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の吉田鋼太郎と女優の八木莉可子が出演するファミリーマートの新TVCM「絶品シュークリーム大集合」篇が、5月12日（火）より全国（一部地域を除く）にて放映開始される。【写真】吉田鋼太郎＆八木莉可子、ゴージャスな“王＆姫”姿公開◆吉田鋼太郎王＆八木莉可子姫、シュークリームに悶絶新TVCMは、豪華な王族衣装をまとった「吉田王」と「八木姫」が、城のテラスから外を眺めて驚くシーンから始