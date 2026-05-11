【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の氷川きよしが5月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の母親とのショットを公開した。【写真】48歳人気歌手「どんどん母の顔になってくる」“そっくり”母との幼少期ショット◆氷川きよし、母親との幼少期ショット公開氷川は、子どもの頃の自身と母親が縦に並んだ過去ショットを公開。「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分。お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にあ