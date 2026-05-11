【モデルプレス＝2026/05/11】なにわ男子が5月21日発売の「Myojo」（みょうじょう／集英社刊）7月号の通常版とちっこい版、 2パターンの表紙・裏表紙、中面の12ページにわたる特集と厚紙カードに登場する。【写真】なにわ男子、カラフルなジャージ姿で“ワチャワチャ”ショット◆なにわ男子「Myojo」表紙登場今回は5周年イヤーというメモリアルなタイミングでの表紙。通常版の表紙＆裏表紙では、大人っぽいフォーマルなスーツ衣装