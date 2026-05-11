【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの益若つばさが5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】40歳レジェンドモデル「絵になる親子」18歳迎えた息子と2ショット◆益若つばさ、息子の誕生日プレゼント公開益若は「息子18歳のお誕生日でした！世の中的には成人らしい⋯！（実感0）」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」の風船の前で犬を抱える息子と、「18」の数字