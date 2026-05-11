【新興国通貨】人民元高、対ドルで２０２３年２月以来の元高＝中国人民元 中国貿易統計の強さなどを好感して元高が進行。ドル人民元は節目の６．８０００元を割り込み、一時６．７９５２元まで売りが出た。２０２３年２月以来の元高圏。オフショア人民元も６．７９１１元まで下げており、こちらも２０２３年２月以来の元高。 対円では２３.１２７円まで上昇。先週末の２３．０４円前後から元高円安。 USDCNY6.7960C