160.88ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.17エンベロープ1%上限（10日間） 158.76一目均衡表・雲（上限） 158.4321日移動平均 157.88一目均衡表・転換線 157.88一目均衡表・基準線 157.5910日移動平均 157.36100日移動平均 157.15現値 156.28一目均衡表・雲（下限） 156.01エンベロープ1%下限（10日間） 155.99ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.3