日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！本日5月11日（月）の同番組では、芸能界を代表する美容男子・千賀健永（Kis-My-Ft2）と番組スタッフが、実年齢よりも健康で若々しく見える“若見えさん”181人にインタビューし、若さの秘訣を徹底調査