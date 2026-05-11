【第54話】 5月11日 公開 □第54話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月11日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第54話「ごめんね」をヤンマガWebにて公開した。 第54話では、逃げ続けるカズヤの姿を見て、奴隷として車を引いている男たちも、自分たちの夢を語り合い始める。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ