【週刊ビッグコミックスピリッツ 24号】 5月11日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 24号」を本日5月11日に発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアには天羽希純さんが登場。巻頭カラーには「アオアシ ブラザーフット」、巻中カラーとして「ROPPEN-六篇-」「離婚したいアナタへ」が掲載されて