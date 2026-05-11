5月10日、LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナル、千葉ジェッツvs群馬クレインサンダーズのGAME2。群馬はシリーズ突破に王手をかけて臨んだが、79－85で敗れ1勝1敗のタイとなりGAME3を迎えることになった。 インサイドのヨハネス・ティーマンがケガで離脱し、エージェー・エドゥも