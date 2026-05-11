5月11日、島根スサノオマジックは、北川弘、介川アンソニー翔、中村太地、飯尾文哉の4選手と、2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 中村と飯尾は昨夏に加入し、来シーズンが所属2年目となる。B1リーグ戦全60試合に出場した中村は、1試合平均21分47秒のプレータイムで6.5得点、1.4リバウンド、1.5アシスト、3ポイント成功率30.3パーセントを記録した。一