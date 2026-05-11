「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在でダイキン工業が「売り予想数上昇」２位となっている。 １１日の東証プライム市場でダイキンが続落。４月中旬にアクティビスト（物言う株主）である米エリオット・インベストメント・マネジメントが、同社株を取得したことが明らかになった。エリオットは、今後数年で1兆円程度の自社株買いを求めているとも報道されている。また、非中核事業