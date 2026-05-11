ユナイテッドアローズは後場一段高となり、年初来高値を更新した。きょう午後０時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１６６１億８０００万円（前期比１．０％増）、営業利益予想は１００億円（同９．６％増）とした。年間配当予想は中間３２円・期末６０円の合計９２円（前期実績は８９円）を見込む。同時に取得総数１００万株（自己株式を除く発行