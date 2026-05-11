午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８４３、値下がり銘柄数は６６９、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に食料、非鉄金属、その他金融、鉱業など。値下がりで目立つのはその他製品、情報・通信、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS