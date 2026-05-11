奥村組が後場プラスに転じている。正午ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の３０２５億円から３０７２億円（前の期比３．０％増）へ、営業利益が１５２億円から１５９億２０００万円（同６３．６％増）へ、純利益が１３６億円から１８３億６０００万円（同６．７倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。土木事業の売上高が想定を上回ったほか、為替差益・為替予約評価