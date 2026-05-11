ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰが一時ストップ高の水準となる６７６０円に買われ、年初来高値を更新した。同社は７日に２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結業績が計画に対して上振れしたと発表。通期業績予想を上方修正した。翌８日の取引終了後に発表した３月中間期決算は、売上高が前年同期比２７．９％増の３６０億６７００万円、営業利益が同４６．８％増の６０億３３００万円、最終利益が同３１．