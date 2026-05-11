Aぇ! groupが、本日5月11日より楽曲サブスク配信をスタート。デビューシングル『《A》 BEGINNING』をはじめ、最新シングル「でこぼこライフ」まで全45曲が配信された。 （関連：原因は自分にある。、BUDDiiS、SixTONES、Aぇ! group……春のライブシーンを彩るボーイズグループ勢） Aぇ! groupは、先日開催されたアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホ