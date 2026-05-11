「ちくわとミニトマトのスープ」【画像で見る】トマトの赤が食卓を華やかに「ちくわとミニトマトのスープ」忙しくて食事がシンプルになってしまいそうな日でも、汁物を1品プラスすれば食卓が豪華に。今回ご紹介するスープは、具材がちくわとミニトマトといずれもそのまま食べられるので、じっくり煮込まなくても良いので手軽に作れます。＊＊＊■ちくわとミニトマトのスープ トマトの程よい酸味で後味すっきりトマトの程よい酸