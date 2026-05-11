株式会社エツミは、カジュアルデザインのカメラバッグ「blanc ショルダーM」を5月8日（金）に発売した。 blancは、撮影用途と普段使いの両立を意識したバッグシリーズ。キルティング生地を採用した「blanc カメラトートバッグ」（M/L）が発売済み。 ショルダータイプを採用する今回の新製品は、バッグ全体をクッション材で囲み、収納した機材を衝撃から保護する。表地には、耐水性と耐久性を兼ね