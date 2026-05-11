春キャベツのおいしさを簡単サブおかずで堪能！【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかず旬の春キャベツは葉が甘くてやわらかいのが特徴。おいしさを堪能するなら、サラダで生でいただいたり、さっと火を通したあえものにするのが断然おすすめです。そこで今回は、春キャベツで作るサブおかず3品をご紹介。どれもさっと作れるから、あと一品というときにぴったりですよ。＊＊＊■キャベツとちく