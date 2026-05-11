レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督が、今シーズンを無冠で終えることが決まったバルセロナ戦後に「レアル・マドリードは必ず復活する」とファンに誓った。10日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。レアル・マドリードは、10日に行われたラ・リーガ第35節でバルセロナとの“エル・クラシコ”を戦い、0−2で敗戦。この結果、宿敵バルセロナがラ・リーガ連覇を果たすと同時に、レアル・マド