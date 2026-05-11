パーソルイノベーションとパーソル総合研究所は、日本農業新聞が5月22日13時30分〜16時に開催するオンラインセミナー「バックオフィスDX for JA」に登壇する。参加費は無料だが、事前申し込みが必要となる。●バックオフィスDXの考え方を解説同セミナーは、JAの業務実態と課題を踏まえて、DXソリューションを導入することで実現できる具体的な変革の姿と、持続可能な組織運営への転換を提案することを目的に開催される。当日