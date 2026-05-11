アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、判定を覆した審判団に賛辞を送った。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。アーセナルは10日に行われたプレミアリーグ第36節でウェストハムと対戦し、83分にレアンドロ・トロサールが決めた先制点が決勝点となり、1−0で勝利を収めた。この試合では試合終了間際にウェストハムが同点ゴールを決めたものの、直前のプレーでGKダビド・ラヤに対するファウルがあった