【写真・動画】BTSジョングクが飾る『Harper’s BAZAAR Korea』表紙6種＆ティザー映像【動画】ジョングクが踊るCORTIS「TNT」 BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が飾るファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』の表紙6種が公開された。 ■BTSジョングクが『Harper’s BAZAAR Korea』表紙に登場 JUNG KOOKはグローバルブランドアンバサダーを務めるスイスの高級腕時計・HUBLOT（ウブロ）を纏って表紙に登場。