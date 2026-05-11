【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が、5月21日発売『Myojo』7月号の通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページと厚紙カードに登場する。 ■ちっこい版表紙は「恭平が6人の子どもたちのお父さんみたい！」（大西流星） ニューアルバム『ND5』のリリースを6月17日に控え、同アルバムを引っ提げたツアー『なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND5」』も、7月にスタ&#