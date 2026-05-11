佐藤渡辺 [東証Ｓ] が5月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比3.1％増の13.6億円に伸びたが、27年3月期は前期比5.0％減の13億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.6％減の7.8億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の7.0％→7.1％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース