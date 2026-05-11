日本板硝子 [東証Ｐ] が5月11日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は44.2億円の黒字(前の期は138億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比32.1％減の30億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は95.5億円の黒字(前年同期は37.5億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の2.7％→4.3％に改善した。 株探ニュース