ＡＩＲＭＡＮ [東証Ｐ] が5月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.4％増の80.1億円に伸びたが、27年3月期は前期比28.1％減の57.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を60円→72円(前の期は57円)に増額し、今期も72円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.5％増の17.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.6％