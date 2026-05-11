エノモト [東証Ｓ] が5月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.6倍の17.6億円に急拡大し、27年3月期も前期比13.3％増の20億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の77円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は3.7億円の黒字(前年同期は0.2億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.1％