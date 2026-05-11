信和 [東証Ｓ] が5月11日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比76.2％増の17.1億円に拡大したが、27年3月期は前期比6.9％減の16億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の36円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比61.1％減の0.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.4％→3.0％に悪