神戸製鋼所 [東証Ｐ] が5月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.8％減の1213億円になり、27年3月期も前期比1.1％減の1200億円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比30.9％増の318億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.1％→5.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース