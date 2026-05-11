神鋼鋼線工業 [東証Ｓ] が5月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比46.6％減の6.6億円に落ち込み、従来予想の9.5億円を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を45円→65円(前の期は60円)に増額し、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.0％減の1億円に減ったが、売上営業利益率は前