11日13時現在の日経平均株価は前週末比92.18円（-0.15％）安の6万2621.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は843、値下がりは669、変わらずは54。 日経平均マイナス寄与度は279.17円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が120.68円、ファストリ が63.56円、任天堂 が22.23円、東エレク が13.07円と続いている。 プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均を78.61円押し上げている。次いでコナミＧ