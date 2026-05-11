アフィリエイトプラットフォーム「afb(アフィビー)」の開発運用をおこなうフォーイットは、2026年5月7日、「春の自己投資」に関するアンケート結果を発表した。本調査は2026年3月2日、全国の10代〜60代の男女500人を対象に、インターネットリサーチにて実施された。「春の自己投資」に関するアンケート○挑戦志向と慎重姿勢が共存する春のリアルこの春、新たに挑戦したい(始めた)こと「この春、新たに挑戦したい(始めた)ことはなん